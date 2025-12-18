وفاة 17 فلسطينياً بينهم 4 أطفال بسبب انهيارات الأمطار

البلاد (غزة)

أعلنت الدفاع المدني في قطاع غزة، وفاة 17 مواطناً، بينهم أربعة أطفال، نتيجة المنخفضات الجوية الشديدة التي ضربت القطاع، فيما توفي آخرون جراء انهيار المباني السكنية، وفق ما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل.

وقال بصل: إن أكثر من 17 بناية سكنية انهارت بالكامل منذ بدء المنخفضات، في حين تعرض أكثر من 90 بناية أخرى لانهيارات جزئية خطيرة، ما يهدد حياة آلاف المواطنين بشكل مباشر. وأضاف أن نحو 90% من مراكز الإيواء غرقت نتيجة السيول ومياه الأمطار، كما تضررت جميع خيام المواطنين في مختلف مناطق القطاع، ما أدى إلى فقدان آلاف الأسر لمأواها المؤقت، مع تلف ملابسهم وأغطيتهم وأفرشتهم، ما زاد من معاناتهم الإنسانية.

وأشار المتحدث إلى تلقي طواقم الدفاع المدني أكثر من 5000 مناشدة واستغاثة منذ بدء المنخفضات، مؤكداً أن الوضع يستدعي تدخل عاجل. ودعا المجتمع الدولي والعالم إلى التحرك الفوري لتقديم الإغاثة العاجلة لسكان غزة، مطالباً بعدم الاعتماد على الخيام كحل مؤقت، والبدء فوراً بعمليات إعادة الإعمار وتوفير مساكن آمنة تحفظ حياة المواطنين وكرامتهم.