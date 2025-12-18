 وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض صنع في السعودية 2025

البلاد (الرياض)
اختتمت وزارة الداخلية تحت شعار “أبشر.. صنع في السعودية” مشاركتها في معرض صنع في السعودية بنسخته الثالثة، الذي أقيم خلال الفترة (15 – 17 ديسمبر 2025م)، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.
واستعرض الجناح في المعرض، جهود وزارة الداخلية في توطين الإنفاق على المنظومات العسكرية والتقنية وتمكين المنتجات والحلول الوطنية وتوظيفها في المجالين الأمني والخدمي، مثل المدرعة السعودية “عربة الدهناء” ومنصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، وطائرة دون طيار “عاصف 2” لأمن واستدامة البيئة.
وحظي زوّار معرض صنع في السعودية، بالتعرف على الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين من مواطنين ومقيمين وزوار، وأبرز المشاريع التنموية التي تشهدها وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية.