 ملعب لوسيل يستضيف بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية في 27 مارس 2026

بدر النهدي (الدوحة)

أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لأحداث كرة القدم أن قطر ستستضيف على ملعب لوسيل الشهير في 27 مارس 2026 المواجهة المرتقبة بين بطل أوروبا” إسبانيا” وبطل أمريكا الجنوبية” الأرجنتين” المعروفة بـ Finalissima 2026

بالنسبة للأرجنتين، تمثل هذه المباراة عودة رمزية إلى مسرح فوزهم المثير على فرنسا في نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™، حيث أنهى منتخب “لا ألبيسيليستي” انتظارًا دام 36 عامًا لاستعادة الجائزة الأكثر قيمة في كرة القدم.

وصرّح الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب قائلاً: ” تفخر قطر باستضافة هذه المباراة المرموقة بين بطلين. ولدينا سجل حافل بتنظيم فعاليات رياضية عالمية المستوى، وتوفير تجربة استثنائية للجماهير والمشجعين ووسائل الإعلام. وتُعدّ استضافة المباراة دليلاً إضافياً على الثقة التي يواصل شركاؤنا إظهارها في قطر.”

يأتي تنظيم بطولة Finalissima 2026 في أعقاب موسم كرة قدم قياسي قدمته اللجنة المنظمة المحلية في نهاية عام 2025، والذي أظهر القدرات التنظيمية الاستثنائية للبلاد وثقة مجتمع كرة القدم الدولي في قدرتها على تقديم أحداث كرة قدم عالمية المستوى.

يشمل ذلك استضافة قطر لأول بطولة لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ بمشاركة 48 فريقًا، والتي شهدت إقامة 104 مباريات في ملعب واحد، بالإضافة إلى بطولة كأس الخليج تحت 17 سنة AGCFF. كما تستضيف قطر بطولة كأس الخليج تحت 23 سنة قطر 2025، وتستضيف في الوقت نفسه المباريات الثلاث الأخيرة من بطولة كأس القارات FIFA قطر 2025™ خلال أيام الراحة من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™، المقرر اختتامها اليوم.

قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين: “ترمز هذه المباراة إلى توحيد قارتين كرويتين، وتُبرز الانتشار العالمي لرياضتنا في مثل هذه المباراة المرموقة. نتطلع إلى أمسية لا تُنسى من كرة القدم الاحترافية والاحتفال الدولي”.

وأضاف رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، أليخاندرو دومينغيز: “هذه المباراة الاستعراضية هي أكثر من مجرد منافسة، إنها رمز للتعاون والاحترام بين الاتحادات القارية، وفرصة للجماهير للاستمتاع بمناسبة تاريخية حقًا”.