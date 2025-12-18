مدربا ميلان ونابولي: مواجهتنا صعبة والتركيز سيمنحنا بطاقة العبور لنهائي السوبر الإيطالي

البلاد (الرياض)
أكد مدربا فريقي، إيه سي ميلان ونابولي الإيطاليين، ماسيميليانو أليغري، وأنتونيو كونتي، صعوبة مواجهتهما غدًا ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم.
وقال مدرب فريق إيه سي ميلان، الإيطالي، ماسيميليانو أليغري، خلال المؤتمر الذي عُقد اليوم في المركز الإعلامي بملعب الأول بارك بالرياض: “تنتظرنا مواجهة صعبة، ضد فريق قوي قادم من خسارتين في الدوري، وهذا قد يكون دافعًا لهم لتقديم الأفضل أمامنا، كما أنهم يملكون مدربًا خبيرًا، وبالتالي يجب بذل جهد مضاعف، وأن نكون في تركيز ذهني عالٍ لتحقيق الفوز والوصول إلى النهائي ومن ثم نيل اللقب، وهو هدفنا الرئيس”.
من جهته، عبّر قائد فريق إيه سي ميلان، الحارس الفرنسي مايك ماينان، عن سعادته بالعودة إلى المملكة وخوض المنافسات أمام الجماهير السعودية المتحمسة، مشيرًا إلى أن فريقه سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، وتكرار إنجاز النسخة الماضية.
بدوره أكد المدير الفني لفريق نابولي، الإيطالي أنتونيو كونتي، أن المشاركة في كأس السوبر الإيطالي تُعد تجربة مميزة له وللاعبيه، مبينًا أنها المرة الأولى التي يشارك فيها بالبطولة من الدور نصف النهائي وخارج إيطاليا.
وقال كونتي: “جميع أفراد الفريق يتطلعون للاستمتاع بهذه التجربة وبذل أقصى ما لديهم، ولديهم التركيز العالي، سعيًا لمواصلة المشوار حتى النهائي”، مؤكدًا أن وجود قاعدة جماهيرية لنابولي في الرياض، سيمنحهم الحافز لتقديم الأفضل.
فيما أكّد قائد فريق نابولي، الإيطالي جيوفاني دي لورينزو، أن مواجهة الغد ستعتمد بشكل كبير على التماسك الدفاعي وتنظيم الخطوط، مشيرًا إلى أن التعامل الجيد مع الكرة عند فقدانها واستعادتها سيمنح الفريق فرصًا هجومية أكبر.
وقال: “وصلنا إلى مستوى جيد، ومباراة الغد يجب أن نلعبها بكل ثقة. الفريق بحالة جيدة، ونحن جاهزون، ولدينا الرغبة للفوز باللقب.