كأس العرب.. الأمطار الغزيرة تلغي مباراة الأخضر السعودي والإمارات

البلاد (جدة)

أعلنت شبكة “بي إن سبورتس” الرياضية أن الحكم التشيلي كريستيان جاراي قرر إلغاء مباراة الأخضر السعودي والإمارات المقامة بملعب “خليفة الدولي”، لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة هطول أمطار غزيرة متواصلة منذ عدة ساعات، مما دفع حكم اللقاء لتأجيل انطلاق الشوط الثاني لحين تحسن الأحوال الجوية على ملعب خليفة الدولي، وتم عمل محاولات لإعادة تهيئة الملعب لإستئناف اللقاء، علماً بأن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، لكن إستمرار سوء الطقس وسقوط الأمطار قرر الحكم التشيلي جاراي إلغاء المباراة.

المباراة كانت تشهد سقوط الأمطار منذ بدايتها، إلا أن الشوط الأول قد أجري بشكل طبيعي، ليطلق الحكم صافرة الاستراحة، ويتوجه اللاعبون إلى غرفة الملابس.

وبين الشوطين، ازدادت حدة الأمطار، والتي دفعت لاعبي منتخبي السعودية والإمارات، للتحدث مع حكم المباراة، بشأن صعوبة اللعب في تلك الأجواء، الأمر الذي دفع الجميع للعودة إلى غرفة الملابس، حيث كانوا يستعدون لإجراء عمليات الإحماء، قبل بداية الشوط الثاني.