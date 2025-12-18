ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة لـ«داعش» في إدلب

البلاد (دمشق)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، إلقاء القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» خلال عمليتين أمنيتين متتاليتين نُفذتا في محافظة إدلب، بعد متابعة دقيقة ورصد مكثف لتحركات عناصرها، مؤكدة تحييد زعيم الخلية وتوقيف ثمانية من أفرادها، إلى جانب ضبط كميات من الأسلحة والذخائر.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على «تلغرام»: إن العملية جاءت عقب الاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية أمن الطرق في منطقة معرة النعمان، حيث كثفت الوحدات المختصة تحقيقاتها الميدانية وجمعت معلومات دقيقة أسهمت في تحديد هوية المنفذين والسيارة التي استُخدمت في تنفيذ الهجوم.

وأضافت أن عمليات الرصد والمتابعة أسفرت في مرحلتها الأولى عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص وتحييد عنصر آخر، مشيرة إلى أن الموقوفين أقرّوا خلال التحقيقات بوجود أربعة متورطين إضافيين شاركوا في تنفيذ عمليات إرهابية مماثلة. وبناءً على تلك الإفادات، نفذت القوى الأمنية عملية ثانية تمكنت خلالها من توقيف بقية أفراد الخلية، ليرتفع عدد الموقوفين إلى ثمانية.

وبيّنت الوزارة أن التحقيقات كشفت مسؤولية الخلية عن تنفيذ ثلاث عمليات إرهابية، شملت استهداف دورية أمن الطرق في معرة النعمان بريف إدلب، والاعتداء على عناصر وزارة الدفاع على جسر سراقب، إضافة إلى هجوم مسلح استهدف عناصر الضابطة الجمركية في منطقة الزربة بريف حلب.

وأوضحت الداخلية السورية أن العمليتين الأمنيتين أسفرتا عن ضبط أحزمة ناسفة، وكواتم صوت، وصواريخ من نوع «ميم دال»، إلى جانب أسلحة رشاشة من طراز M4، كانت مُعدّة لاستخدامها في تنفيذ هجمات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة استمرارها في ملاحقة خلايا التنظيمات الإرهابية أينما وُجدت، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتأمين الطرق والمرافق العامة، مشددة على إحالة جميع المتورطين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.