جودار: بطولة الجيل القادم تحمل قيمة رمزية ورياضية كبيرة للمملكة

البلاد (جدة)
أكّد اللاعب الأمريكي نيشيش باسافاريدي أن خبرته السابقة في بطولة نهائيات رابطة الجيل القادم لمحترفي التنس منحته أفضلية في حصد نقاط اللقاء الافتتاحي، وتقديم أداء مميز، رغم عدم التحضير الجيد للبطولة؛ لعدم توفر الوقت الكافي، واصفًا البطولة بالاستثنائية، خاصةً مع مشاركة أفضل سبع مواهب شابة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الموسّع الذي احتضنته مدينة الملك عبدالله الرياضية، إذ أرجع اللاعب البلجيكي ألكسندر بلوكس فوزه إلى قوة الإرسالات، التي أسهمت في كسب العديد من النقاط المهمة، والحفاظ على التوازن اللياقي دون الشعور بالإجهاد، مشيرًا إلى أن ما يقدمه اللاعب الألماني جاستن إنجل، البالغ من العمر 18 عامًا، يُعد أمرًا مذهلًا.
وقال: “المواجهات القادمة ستكون مختلفة وأكثر قوة، لا سيما أمام لاعبين يمتلكون خبرة في البطولة، مثل نيشيش باسافاريدي الذي شارك فيها العام الماضي، وبالنسبة لي سأتعامل مع كل مباراة على أنها نهائي مستقل؛ لتحقيق أفضل النتائج”.
من جانبه أوضح اللاعب الإسباني رافاييل جودار أن بطولة الجيل القادم تحمل قيمة رمزية ورياضية كبيرة للمملكة، في ظل الحضور الجماهيري المميز، معربًا عن سعادته بتحقيق الفوز الأول على حساب الأمريكي ليرنر تيين، مؤكدًا أن مواصلة الضغط حتى اللحظات الأخيرة شكّلت عنصر حسمٍ مهم في اللقاء.
من جهته شدّد اللاعب النرويجي نيكولاي بودكوف – كيير, على رغبته في الحفاظ على سلسلة انتصاراته، رغم نظام اللعب المعقّد الذي يتسم بالتقلبات، ويتطلب جهدًا ذهنيًا كبيرًا، مبينًا أن تشجيع الجماهير السعودية شكّل مفاجأة إيجابية ودافعًا كبيرًا لتحقيق الفوز.