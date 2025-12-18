بوتين: لا نية لشن هجوم على أوروبا.. واشنطن تلوح بعقوبات قاسية على موسكو

البلاد (واشنطن، موسكو)

تشهد الأزمة الأوكرانية تصعيداً جديداً على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، في ظل تلويح الولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية على روسيا، وتكثيف الاتحاد الأوروبي مساعيه لتشديد القيود على قطاع الطاقة الروسي، بالتزامن مع استمرار الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية داخل الأراضي الروسية.

وأفادت وكالة بلومبرغ بأن الولايات المتحدة تدرس خيارات مشددة للتعامل مع ما يُعرف بـ«أسطول الظل» الروسي، الذي يُستخدم في نقل النفط الروسي بعيداً عن العقوبات الغربية، وتشمل هذه الخيارات استهداف الناقلات نفسها وفرض حزم عقوبات جديدة، في حال رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطة السلام المطروحة لإنهاء الحرب مع أوكرانيا.

وبحسب مصادر مطلعة، ناقش وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت هذه الخطط مع عدد من السفراء الأوروبيين مطلع الأسبوع الجاري، في إطار تنسيق غربي أوسع للضغط على موسكو اقتصادياً ودفعها إلى القبول بتسوية سياسية.

في المقابل، حذّر الكرملين من أن أي عقوبات أمريكية جديدة ستقوض الجهود الرامية إلى إصلاح العلاقات بين موسكو وواشنطن، مؤكداً أن سياسة الضغط لن تؤدي إلى نتائج إيجابية.

وفي السياق نفسه، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية دول الاتحاد يعتزمون بحث فرض عقوبات جديدة على روسيا، تتضمن إدراج نحو 40 سفينة يُشتبه في استخدامها لنقل النفط الروسي ضمن «القائمة السوداء».

كما كشف مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، دان يورغنسن، أن المفوضية الأوروبية ستقدم مطلع عام 2026 مقترحاً رسمياً لحظر ما تبقى من واردات النفط الروسي إلى دول الاتحاد، في خطوة تهدف إلى التخلص الكامل من الاعتماد على موارد الطاقة الروسية. بالمقابل نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشدة المزاعم الغربية حول نية روسيا شن هجوم على أوروبا، واصفاً هذه التصريحات بأنها «أكاذيب وخزعبلات». وقال: إن بعض الدول الأوروبية تروّج لمخاوف مصطنعة وتضخم الهستيريا بزعم الاستعداد لحرب كبرى، مؤكداً أن الحديث عن صدام وشيك مع روسيا لا يستند إلى أي أساس من الصحة.

سياسياً، جدّد الكرملين موقفه الرافض لنشر أي قوات أوروبية أو أجنبية في أوكرانيا، وذلك بعد تقارير تحدثت عن احتمال تضمين خطة السلام الأمريكية نشر قوة متعددة الجنسيات بقيادة أوروبية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موقف موسكو «ثابت ومعروف»، مؤكداً معارضة روسيا المتكررة لهذه الفكرة.