بنون رئيسًا للمجلس الاقتصادي بالاتحاد الدولي للصحافة

البلاد (لندن)

أقرت الأمانة العامة للاتحاد الدولي للصحافة والإعلام تنصيب الإعلامي والكاتب الاقتصادي السعودي جمال بنون رئيساً للمجلس الاقتصادي الأعلى بقسم التدريب المهني في الاتحاد، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2026.

جاء القرار بإجماع أعضاء الأمانة العامة في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، ضمن خطة الاتحاد لتعزيز هيكليته بخبرات إعلامية عربية متخصصة، واستجابة لمقتضيات التطوير المهني ورفع كفاءة الأداء الإعلامي في الجوانب الاقتصادية الدولية.

يأتي اختيار بنون لهذا الموقع تقديراً لمسيرته الحافلة في كبريات المؤسسات الصحفية السعودية والدولية، حيث عمل في صحف عكاظ، والاقتصادية، والشرق الأوسط، وكان كاتب رأي في صحيفة الحياة، وعدة صحف عربية وخليجية، وصولاً إلى كتاباته الحالية في صحيفتي “مال” و”إيلاف” في الشأن الاقتصادي.

وعلى صعيد الإعلام المرئي والمسموع، يمتلك بنون تجربة ثرية من خلال عمله في القسم الاقتصادي بقناة العربية، حيث ترأس تحرير البرنامج الاقتصادي اليومي الذي بُث على مدى عامين، وحصد جائزة منتدى جدة الاقتصادي؛ كأفضل برنامج اقتصادي والمركز الأول مكرر، كما قدم برنامجاً اقتصادياً امتد لتسع سنوات عبر إذاعة “مكس FM”.

وعلى مستوى التحكيم الدولي، يُعد بنون مرجعاً في تقييم العمل الصحفي، حيث شارك محكماً في العديد من المسابقات الدولية، ومن أبرزها جائزة الصحافة العربية في دبي. ومن المقرر أن يتولى من خلال منصبه الجديد الإشراف على ملفات التدريب المهني، وتسخير هذه الخبرات العريضة لتطوير الكوادر الإعلامية المتخصصة في قراءة وتحليل الأسواق والتقارير المالية العالمية.