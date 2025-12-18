بعد نهائي أسطوري| المغرب بطلًا لكأس العرب 2025

البلاد (جدة)

بعد نهائي أسطوري مونديالي، جرت وقائعه المثيرة على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الخميس، في ختام بطولة كأس العرب «فيفا – قطر 2025»، توّج منتخب المغرب باللقب بعد مواجهة درامية أمام منتخب الأردن انتهت بثلاثية مقابل هدفين.

تألق عبدالرزاق حمدالله، الذي دخل بديلاً ليقلب الطاولة على النشامى، وليقود أسود الأطلس نحو المجد ويترك بصمة لا تُنسى في تاريخ البطولة.

حضرت الإثارة منذ الثانية الأولى؛ حيث انطلقت المباراة بقوة، وافتتح أسامة طنان التسجيل للمغرب في الدقيقة الرابعة بتسديدة مذهلة من منتصف الملعب، مستغلاً تقدم حارس الأردن يزيد أبو ليلى، ليمنح أسود الأطلس أفضلية مبكرة ويشعل حماس الجماهير المغربية.

لم يتأخر المنتخب الأردني كثيرًا؛ إذ أدرك التعادل في الدقيقة 48 عبر الهداف علي علوان.

في الشوط، استمر الضغط الأردني، ليحرز علوان الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 68، مانحًا النشامي التقدم مؤقتًا، وسط صراع تكتيكي كبير بين مدربي المنتخبين.

حمدالله يقلب الطاولة

دخل حمدالله كبديل في الدقيقة 72، ليبدأ مشواره نحو البطولة، سجّل هدف التعادل الثاني للمغرب في الدقيقة 87، مؤكدًا دوره الكبير في قلب النتيجة بعد متابعة كرة عرضية لم يتمكن الدفاع الأردني من التعامل معها.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، ففي الأشواط الإضافية ألغت تقنية VAR هدف الأردن في الدقيقة 92، قبل أن يسجل عبدالرزاق حمدالله، هدف الفوز في الدقيقة 99 حيث تابع ضربة مقصية كانت في طريقها خارج الملعب ليسكنها الشباك بكل دقة وليقود المغرب إلى التتويج بالكأس.

ويعد هذا التتويج هو الأول لمنتخب المغرب منذ دخول كأس العرب تحت مظلة تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والثاني منذ الفوز بالبطولة العربية عام 2012.

الطريق إلى النهائي

يذكر أن وصل منتخب المغرب إلى النهائي بعد فوزه على سوريا في ربع النهائي 1-0، ثم تجاوز الإمارات 3-0 في نصف النهائي، بينما حقق الأردن انتصارات متتالية على العراق 1-0 والسعودية 1-0 في ربع ونصف النهائي على التوالي، ليصنع مواجهة نهائية مثيرة.

هدف |

منتخب المغرب يتقدم 1 – 0 على الأردن في الدقيقة 4 عبر تصويبة قوية ورائعة من أسامة طنان ◀️ شووف الهدف بتعليق سمير المعيرفي#الأردن_المغرب #كأس_العرب2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/NFf9bvvl1d — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 18, 2025

هدف |

منتخب الأردن يدرك التعادل 1 – 1 أمام المغرب في الدقيقة 48 برأسية علي علوان ◀️ شووف الهدف بتعليق سمير المعيرفي #الأردن_المغرب#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/JkoZ32cYtD — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 18, 2025

هدف |

منتخب الأردن يتقدم 2 – 1 أمام المغرب في الدقيقة 68 عبر علي علوان من ركلة جزاء ◀️ شووف الهدف بتعليق سمير المعيرفي #الأردن_المغرب#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/kw40yaS4Sa — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 18, 2025

هدف |

منتخب المغرب يدرك التعادل 2 – 2 أمام الأردن في الدقيقة 87 عبر عبدالرزاق حمدالله ◀️ شووف الهدف بتعليق خليل البلوشي#الأردن_المغرب #كأس_العرب2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/aEopAtE8td — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 18, 2025

هدف |

منتخب المغرب يتقدم 3 – 2 أمام الأردن في الدقيقة 100 عبر عبدالرزاق حمدالله ◀️ شووف الهدف بتعليق خليل البلوشي#الأردن_المغرب #كأس_العرب2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/7KEY1yOyaN — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 18, 2025

..