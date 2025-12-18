انطلاق منافسات الجيل القادم للتنس بجدة

البلاد (جدة)
تصوير- زياد القحطاني
انطلقت مساء أمس، نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، بتنظيم الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، وتحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة، وذلك في الصالة الداخلية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
ودشّن الأمريكي نيشيش باسافاريدي منافسات المجموعة الحمراء بفوزٍ ثمين على حساب الكرواتي دينو بريزميتش، بواقع ثلاثة أشواط مقابل شوطٍ واحد، فيما نجح البلجيكي ألكسندر بلوكس في الانتصار على الألماني جاستن إنجل بثلاثة أشواطٍ مقابل شوطٍ وحيد.
وشهدت لقاءات المجموعة الزرقاء تنافسًا كبيرًا، إذ تغلّب الإسباني رافاييل جودار -المصنف السابع- على الأمريكي ليرنر تيين -المصنف الأول-، بنتيجة ثلاثة أشواطٍ مقابل شوطين، فيما انتصر النرويجي نيكولاي بودكوف كيير على الإسباني مارتن لاندالوسي بثلاثة أشواطٍ مقابل شوط.
وتستكمل المنافسات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 بانطلاق الجولة الثانية، والتي يدشنها الألماني جاستن إنجل، عندما يلتقي الكرواتي دينو بريزميتش، فيما يلعب الأمريكي نيشيش باسافاريدي ضد البلجيكي ألكسندر بلوكس، ضمن مواجهات المجموعة “الحمراء”.
وفي لقاءات المجموعة “الزرقاء”، يحل الإسباني رافاييل جودار ضيفًا ثقيلًا على النرويجي نيكولاي بودكوف كيير، على أن يلتقي الإسباني مارتن لاندالوسي بالأمريكي ليرنر تيين.
وتُعدُّ بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، امتدادًا للتأثير المتنامي للمملكة في عالم التنس، من خلال احتضان العديد من البطولات العالمية على أرض المملكة؛ لمواصلة المستهدفات الرياضية المنبثقة من رؤية المملكة 2030.