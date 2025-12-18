المملكة الثانية عالميًا في الحكومة الرقمية وفق مؤشر (GTMI) الصادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2025

البلاد (جدة)

حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بحصولها على المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) لعام 2025، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ضمن تقييم شمل 197 دولة حول العالم، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن للإعلان عن النتائج.

ووفقًا لبيانات تقرير البنك الدولي، حققت المملكة تفوقًا في جميع المؤشرات الفرعية، لتُصنّف ضمن مجموعة الدول «المتقدمة جدًا» بنسبة بلغت (99.64%) على مستوى المؤشر العام، من حيث البنية الرقمية، والأنظمة الحكومية الأساسية، وتقديم الخدمات الإلكترونية، والتفاعل مع المواطنين، وهي من أعلى النتائج المسجّلة عالميًا.

وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن هذا التقدم يأتي نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به الحكومة الرقمية من القيادة الرشيدة –أيدها الله– ويعكس تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، إلى جانب الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن فرق العمل الوطنية عملت خلال السنوات الماضية على إعادة هندسة الخدمات الحكومية وتطوير بنية رقمية متقدمة، مكّنت المملكة من تحقيق هذا المركز العالمي، مؤكدًا أن هيئة الحكومة الرقمية، بوصفها الجهة المختصة بالتحول الرقمي الحكومي، مستمرة في تعزيز الابتكار ورفع جودة المنتجات الرقمية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويُرسّخ مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبيّنت نتائج مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 تفوقًا سعوديًا في جميع المؤشرات الفرعية؛ إذ حققت المملكة نسبة (99.92%) في مؤشر توفر الأنظمة الحكومية الأساسية (CGSI)، ونسبة (99.90%) في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الرقمية (PSDI)، فيما بلغ نضجها في مؤشر التفاعل مع المواطنين (DCEI) نسبة (99.30%)، وحصلت على نسبة (99.50%) في مؤشر تعزيز ممكنات التحول الرقمي الحكومي (GTEI). ووضع هذا الأداء المتوازن المملكة ضمن التصنيف (A) للدول المتقدمة جدًا، في انعكاس واضح لنضج المنظومة الرقمية الحكومية.

يأتي هذا الإنجاز تتويجًا لمسار تصاعدي للحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، التي جعلت الإنسان محور التحول الرقمي من خلال تقديم أفضل الخدمات الحكومية للمواطن والمقيم، وتحسين تجربة المستفيد، ورفع كفاءة العمل الحكومي. وقد صاحب ذلك تكامل حكومي واسع، وتطوير شامل للأنظمة الرقمية، وتبنّي الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.