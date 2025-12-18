العواد رئيسًا للاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالإجماع

البلاد (جدة)

فاز الدكتور تركي العواد برئاسة الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالإجماع وذلك في انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للصحافة الرياضية التي عقدت في قاعة فندق سويس اوتيل في العاصمة القطرية الدوحة أمس الأربعاء.

جاء انتخاب الدكتور العواد خلال الإجتماع الذي شهد مشاركة عربية واسعة من الاتحادات والجمعيات والروابط واللجان الذين يمثلون 18 دولة عربية ، مثلما تم انتخاب النائب الأول لرئيس الاتحاد عن قارة آسيا وفاز به علي عيسى (قطر) والنائب الأول لرئيس الاتحاد عن قارة إفريقيا وفاز به حسن خلف الله (مصر) ، كما جرت إنتخابات أعضاء المكتب التنفيذي التي فاز بها الدكتور ولد الحسن (موريتانيا)، الدكتور هادي عبد الله (العراق) ، عيسى شريدة (البحرين) ، بدر الدين الإدريسي (المغرب)، رشيد نصار (لبنان) , ياسر عائس (السودان) ، مازن الريس (سوريا) ، عادل البلوشي (سلطنة عمان) ، وتم إعتماد ممثل فلسطين بالمقعد الدائم منتصر ادكيدك .

وألقى الدكتور تركي العواد كلمة قدم فيها الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي على ثقتهم الكبيرة التي تحمله أمانة المسؤولية الكبيرة مع زملائه أعضاء المكتب التنفيذي لقيادة مسيرة الاتحاد في الفترة القادمة وتفعيل برامجه المختلفة لخدمة الإعلام الرياضي في الوطن العربي.

وقدر الدكتور العواد الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس السابق للاتحاد الزميل محمد جميل عبد القادر خلال السنوات الطويلة الماضية التي شهدت الكثير من الإنجازات والعمل المضني في خدمة الإعلام الرياضي في الوطن العربي وتقوية اواصر المحبة بين الجميع.

وفي ختام كلمته قدم رئيس الاتحاد الدكتور العواد الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة والشباب السعودي لدعمه الشخصي له ودعمه الكبير لبرامج الاتحاد العربي القادمة .

وأكد العواد بأن الاتحاد العربي سوف يشهد تفعيلا كبيراً لأنشطته في الفترة القادمة ، مثلما قدر الدعم الكبير الذي قدمته لجنة الإعلام الرياضي القطرية برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن أحمد آل ثاني التي ساهم دعمها بالنجاح الكبير لأعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي للصحافة الرياضية التي صادقت خلال اجتماعها على التقريرين الإداري والمالي وعلى تسمية الزميل محمد جميل عبد القادر رئيسا فخريا للاتحاد تقديرا لعطائه مسيرته الطويلة في خدمة الإعلام الرياضي.

كانت الجمعية العمومية قد اختارت لجنة الإنتخابات برئاسة الأستاذ أمجد المجالي (الاردن) وعضوية د. سطام السهلي (الكويت) ورجاء السعداني (تونس) والتي اشرفت على سير الانتخابات.

من جهة أخرى عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للصحافة الرياضية اجتماعها الأول برئاسة الدكتور تركي العواد وحضور كافة الأعضاء انتخبت كل من الدكتور هادي عبد الله والأستاذ بدر الدين الإدريسي والاستاذ ياسر عائس نوابا للرئيس، مثلما تم تعيين الزميل عوني فريج أمينا عاما للاتحاد والذي أفضى بالخبر .