الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الشؤون الداخلية بجمهورية كازاخستان

البلاد (الرياض)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة اليوم، وزير الشؤون الداخلية بجمهورية كازاخستان الفريق إرجان سادينوف.
جرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين الوزارتين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلَّف، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.
كما حضره من الجانب الكازاخي، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة ماديار مينيلبيكوف، ونائب وزير الشؤون الداخلية ساكين سارسينوف، ورئيس أركان وزارة الداخلية طلعت أبيلما جينوف.
