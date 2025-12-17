هيرفي رينارد.. هل اقترب رحيله من قيادة الأخضر؟

يبدو أن قرارًا بإعفاء هيرفي رينارد المدير الفني من قيادة المنتخب الوطني بات على وشك الصدور من مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم،، والبحث عن مدرب بديل قبل الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وذكرت تقارير أنه من المرجح أن يكون الخيار بين أحد مدربي دوري روشن السعودي للمحترفين، أو مدير فني جديد، يدرب في المملكة للمرة الأولى، ويواكب مستواه وتطلعاته طموح المسؤولين والجماهير وسمعة الكرة السعودية وتطورها.

وقد علّق رينارد على إمكانية إقالته من منصبه، عقب إخفاق “الأخضر” في بلوغ نهائي كأس العرب 2025، بعدما سُئل عمّا إذا كان يخشى الإقالة، فأجاب: “أنا لدي عقد وسوف أواصل عملي، لا أستطيع أن أفعل شيئاً إذا أراد أحدهم فعل شيء آخر، أنا مستمر، لكن إذ قال لي أحدهم إن عملك انتهى فسوف أذهب لمكان آخر، هذه حياة كرة القدم”.

بذكر أن عقد المدرب الفرنسي (57 عامًا) يمتد مع الأخضر حتى نهائيات كأس آسيا 2027.

وقال هيرفي رينارد حول الخسارة من منتخب الأردن مؤخرًا: “استعددنا لمباراة الأردن السابقة بطريقة ممتازة، وإحصائيات المباراة واضحة، كان لدينا استحواذ على الكرة بنسبة 69% مقابل 31% للمنافس، وكنا نعلم إستراتجية الأردن، وأسلوب لعب المنافس، ولكن لم نوفق في الناحية الدفاعية وصنع الكثير من الفرص؛ لذا لم نحافظ على نتيجة التعادل 0/0 ولم نتمكن من التسجيل”.

وكان المنتخب السعودي قد خسر من نظيره الأردني بهدف نظيف، على أرض ملعب البيت، الاثنين الماضي، في نصف النهائي.

وسيواجه منتخب “الأخضر” نظيره الإماراتي في مباراة تحديد المركز الثالث، في استاد خليفة الدولي، غداً الخميس في تمام الثانية بتوقيت مكة المكرمة.