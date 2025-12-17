 منافسات قوية في أشواط الأسبوع العاشر لموسم سباقات الرياض للفروسية

محمد الجليحي (الرياض)

ينظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض منافسات الأسبوع العاشر من موسم سباقات الرياض، خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 18 و19 و20 ديسمبر 2025، بواقع 12 شوطًا في كل حفل. وتشهد المنافسات تنوّعًا في الدرجات والتصنيفات والأعمار لخيل الثوروبريد والخيل العربية الأصيلة، إضافةً إلى أشواط قوية ومواجهات مرتقبة بين نخبة الجياد.

ويشهد الشوط العاشر من يوم الجمعة إقامة كأس وزارة التعليم على مسافة 1400 متر، والمخصّص لأعمار السنتين، حيث يبرز الجواد “إلى الأمام” بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، إلى جانب الجواد “نصرك الله” بشعار أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

كما خُصِّص الشوطان الحادي عشر والثاني عشر لسباقات البوني على مسافة 400 متر، للأطفال الممثلين لمدارسهم.

وفي سباقات يوم السبت، خُصِّص الشوط السابع لـ كأس سعيد الماجد على مسافة 1600 متر، وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، حيث يبرز المرشّح “الوقاد” لإسطبل عذبه للسباقات، إضافةً إلى الجواد “كوزوي” بشعار الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

أما الشوط التاسع، فيُقام على كأس نادي سباقات الخيل للفئة الثالثة، وبجائزة قدرها 165 ألف ريال، ويشهد حضور نخبة من الأبطال، يتقدمهم البطل “سكوت لاند يارد” بشعار الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى جانب الجواد “ويت تو إكسل” بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.