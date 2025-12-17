مرصد منظمة التعاون الإسلامي: تصاعد العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

البلاد (جدة)

سجل المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين ارتفاعًا كبيرًا في اعتداءات المستوطنين والأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 ديسمبر 2025، فيما أظهرت الإحصاءات تراكمًا خطيرًا منذ عام 2020، حيث بلغت اعتداءات المستوطنين خلال هذه الفترة نحو 10,439 حادثة، بزيادة سنوية متوسطة تصل إلى 36%، مما يعكس نمطًا تصاعديًا منهجيًا وليس طارئًا.

وخلال الأسبوع الماضي، نفذ المستوطنون سلسلة من الاعتداءات شملت تدمير الحظائر والمنازل والمركبات الزراعية، وسرقة الماشية وقطع عشرات الأشجار وجرف الأراضي الزراعية في مناطق رام الله والخليل ونابلس وبيت لحم وأريحا. كما أقدمت حكومة الاحتلال على الموافقة على بناء 1,472 وحدة سكنية جديدة في القدس ورام الله وبيت لحم، وإقامة مستوطنات جديدة على أراضٍ كانت خاضعة لإدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، مع شق طرق جديدة لتأمين المستوطنين وتوسيع البؤر الاستيطانية، إلى جانب إقامة بيوت متنقلة وخيام وتوسيع بؤر في مناطق الخليل وسلفيت وبيت لحم.

وفي سياق التصعيد العسكري، نفذت قوات الاحتلال 388 اقتحامًا للضفة الغربية، أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين بينهم طفل في جنين، وإصابة 25 آخرين، واعتقال 223 فلسطينيًا بينهم أربعة أطفال. كما هدمت قوات الاحتلال عشرات المنازل والمرافق التجارية والزراعية، وجرفت الأراضي الزراعية، وداهمت الجامعات والمدارس والمساجد، بما في ذلك المسجد الإبراهيمي ومسجد علي بن أبي طالب.

وفي قطاع غزة، استمر القصف الإسرائيلي في شمال القطاع، فيما تكبد النازحون آثار الأمطار الغزيرة والبرد القارس، ما أدى إلى وفاة طفلة رضيعة وإغراق عشرات آلاف الخيام، كما تضررت المباني المتهالكة، مما أسفر عن سقوط مزيد من الضحايا. واعتقلت قوات الاحتلال أربعة صيادين قرب خان يونس.

وبحسب المرصد، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين خلال الأسبوع الماضي 303 شهداء، بينهم 16 في غزة، مع تسجيل 105 جرحى، وبلغ مجموع الجرائم خلال الأسبوع 1,115 جريمة، فيما وصل إجمالي الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 71,768 شهيدًا، و180,408 جرحى، بينما بلغ عدد الجرائم منذ بداية التوثيق قبل 26 شهرًا 353,285 جريمة، مما يعكس تصاعدًا مستمرًا في العنف والممارسات الاستيطانية ضد الفلسطينيين.