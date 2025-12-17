“مخيم لينة”.. تجربة شتوية متكاملة ضمن موسم شتاء درب زبيدة

البلاد (رفحاء)
يُعد “مخيم لينة” من التجارب السياحية الشتوية التي تقدّمها هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ضمن برامج موسم شتاء درب زبيدة، حيث يوفّر للزوار تجربة مبيت في أجواء شتوية هادئة، تجمع طبيعة المكان وتكامل الخدمات، بما يعزّز حضور المحمية وجهة سياحية فريدة.
ويتميّز المخيم بتقديم تجربة متكاملة تشمل خيامًا للمبيت، وخدمات متكاملة تضمن راحة الزوار، إلى جانب مساحات مفتوحة تتيح الاستمتاع بالأجواء الشتوية، والسماء المظلمة، والبقاء في بيئة طبيعية مستقرة، مما يجعل التجربة مناسبة للزوار الباحثين عن قضاء وقت شتوي هادئ ومنظم.
ويقع “مخيم لينة” بالقرب من منطقة الرعي الموسمي (المعيزيلة)، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية في محيط المنطقة، وفتح فرص استفادة مباشرة لأهل الرعي والمجتمع المحلي من خلال الخدمات والأنشطة المرتبطة بالموسم الشتوي، في نموذج يعزّز التكامل بين السياحة والأنشطة المحلية القائمة.
ويأتي مخيم لينة ضمن منظومة البرامج السياحية التي تنفّذها الهيئة تحت مظلة موسم شتاء درب زبيدة، التي تهدف إلى تنويع التجارب السياحية، بما يسهم في رفع جودة التجربة السياحية، وتعزيز السياحة البيئية الشتوية في المنطقة.