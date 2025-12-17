“متحف طارق عبد الحكيم” يحتفي بذكرى تأسيسه

البلاد (جدة)

أسدل متحف الموسيقار طارق طارق عبدالحكيم مؤخرًا فعاليات الذكرى السنوية الثانية لتأسيسه، من خلال أمسية فنية وثقافية خاصة، أقيمت في الحديقة الثقافية بجدة التاريخية، وسط حضور لافت من المهتمين بالفن والثقافة والموسيقى.

وشهدت الأمسية عرض الفيلم الكلاسيكي «أمراو جان» عند الساعة الثامنة مساءً، أعقبه تقديم سهرة موسيقية راقية مع فرقة «كوراللا»؛ حيث قدّمت الفرقة باقة من الأعمال، التي جسّدت تلاقي الموسيقى مع التراث في أجواء وجدانية مميزة.

وأكدت هذه الليلة الختامية رسالة المتحف في حفظ الذاكرة الموسيقية الوطنية، وتعزيز الحراك الثقافي، من خلال تقديم محتوى فني يعكس عمق الهوية ويحتفي بالإبداع والجمال.

يأتي هذا الختام تتويجًا لسلسلة من الفعاليات الثقافية، التي نظمها المتحف على مدار عامه الثاني، تأكيدًا لدوره الريادي كمنصة ثقافية، تسهم في إثراء المشهد الفني السعودي؛ وذلك بالتعاون مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لهذا العام.