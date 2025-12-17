“فيفا” يعلن الفائزين بجوائز “THE BEST” لعام 2025 خلال احتفالية بالدوحة

البلاد (الدوحة)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أسماء الفائزين بجائزة “THE BEST” لعام 2025، في حفل أقيم بالدوحة.
وتوّج الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب، حيث سلّم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو عثمان ديمبلي الجائزة.
وتفوق ديمبلي على كل من مواطنه كيليان مبابي، والإسباني لامين يامال، لاعبي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين على الترتيب، اللذين حضرا معه في قائمة المرشحين النهائية.
ونجح عثمان ديمبلي في الجمع بين جائزتي الأفضل THE BEST المقدمة من “فيفا”، والكرة الذهبية المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول الفرنسية” لعام 2025 بعد مستوى استثنائي قاد خلاله باريس سان جيرمان الفرنسي للتتويج بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي وكأس فرنسا، إضافة للصعود لنهائي كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى مستوى السيدات، فازت آيتاني بونماتي، لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا، بجائزة أفضل لاعبة في العالم، وتعد هذه المرة هي الثالثة على التوالي التي تتوج فيها بونماتي بالجائزة، في إنجاز تاريخي لم يسبق لأي لاعبة تحقيقه.
وحصد الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، جائزة أفضل مدرب على مستوى الرجال، متفوقًا على كل من الألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة الإسباني، والهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول الإنجليزي.
وعلى مستوى السيدات، توجت الهولندية سارينا فيجمان، مدربة منتخب إنجلترا لكرة القدم، بجائزة أفضل مدربة للسيدات لعام 2025.
وفاز الإيطالي جيانلويجي دوناروما لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق ومانشستر سيتي الإنجليزي حاليًّا بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم.
وفازت الإنجليزية هانا هامبتون لاعبة تشيلسي الإنجليزي بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم بعد تألقها مع منتخب بلادها في بطولة أوروبا، وكذلك قيادة تشيلسي لتحقيق الثلاثية المحلية.
وحصد الأرجنتيني سانتياغو مونتيل، لاعب نادي إنديبندينتي الأرجنتيني جائزة بوشكاش لأجمل هدف لعام 2025، فيما فازت المكسيكية ليزبيث أوفالي بالجائزة نفسها التي تحمل اسم “مارتا” لأفضل هدف على مستوى السيدات.
وفازت جماهير نادي زاخو العراقي بجائزة الفيفا للمشجعين لعام 2025 بعدما خطفت أنظار العالم بمبادرة إنسانية لافتة سبقت مباراة الفريق أمام نادي الحدود ضمن الدوري العراقي في 13 مايو الماضي، حيث ألقى المشجعون آلاف الدمى المحشوة إلى أرض الملعب، ليُتَبَرَّع بها لاحقا للأطفال المرضى.
وجرى خلال الحفل الكشف عن التشكيل المثالي لعام 2025 الذي ضم أفضل 11 لاعبًا.
وهيمن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا على التشكيل بوجود 6 لاعبين من صفوفه في القائمة، التي ضمت في حراسة المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما لاعب باريس سان جيرمان السابق ومانشستر سيتي الحالي.
وضمت في خط الدفاع كلا من ثلاثي باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي والإكوادوري ويليام باتشو والبرتغالي نونو مينديش، إضافة إلى الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي.
وفي خط الوسط، الإنجليزي كول بالمر لاعب تشيلسي، ومواطنه جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، والبرتغالي فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان، والإسباني بيدري لاعب برشلونة.
وفي الهجوم، عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، والإسباني لامين يامال لاعب برشلونة.
وجرى خلال الحفل الكشف عن التشكيل المثالي لعام 2025 الذي ضم أفضل 11 لاعبًا.
وهيمن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا على التشكيل بوجود 6 لاعبين من صفوفه في القائمة، التي ضمت في حراسة المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما لاعب باريس سان جيرمان السابق ومانشستر سيتي الحالي.
وضمت في خط الدفاع كلا من ثلاثي باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي والإكوادوري ويليام باتشو والبرتغالي نونو مينديش، إضافة إلى الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي.
وفي خط الوسط، الإنجليزي كول بالمر لاعب تشيلسي، ومواطنه جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، والبرتغالي فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان، والإسباني بيدري لاعب برشلونة.
وفي الهجوم، عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، والإسباني لامين يامال لاعب برشلونة.