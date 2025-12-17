رينارد: نسعى لإنهاء مشاركتنا بأفضل صورة ممكنة في كأس العرب

البلاد (الدوحة)
أكد المدير الفني للمنتخب السعودي إيرفي رينارد، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة المنتخب الإماراتي، أن المنتخب سيسعى لإنهاء مشاركته في البطولة بأفضل صورة ممكنة، مشيرًا إلى أن هذه المواجهة لم تكن الهدف المنشود، إلا أن التركيز والجاهزية يظلان مطلبين أساسيين.
وأوضح رينارد أن الاستعداد لمواجهة منتخب الأردن كان جيدًا، وأن الإحصائيات عكست أفضلية المنتخب السعودي من حيث الاستحواذ والوُجود في مناطق الخصم، مع الإلمام المسبق بإستراتيجية المنافس، إلا أن عدم استغلال الفرص حال دون التسجيل، في الوقت الذي تمكن فيه المنتخب الأردني من التسجيل.
وأفاد أن الخروج من الدور نصف النهائي يمثل تحديًا صعبًا على الجميع، مؤكدًا ضرورة التحلي بالمهنية والاستعداد الجيد من أجل تحقيق الفوز في مواجهة الغد، مشيرًا إلى أن المنتخب قدم مستويات جيدة في مواجهات سابقة، إلا أن الفاعلية أمام المرمى تبقى عاملًا حاسمًا، وهو ما يجب العمل على تطويره خلال المرحلة المقبلة.
وشدد رينارد على أهمية مشاركة اللاعبين بفاعلية في المنافسات المحلية، مؤكدًا أن الاستعداد لكأس العالم يتطلب جاهزية أعلى ومستوى تنافسيًّا أفضل لتقديم الصورة المأمولة في الاستحقاق العالمي.
من جانبه، أكد لاعب المنتخب السعودي عبدالرحمن العبود، أن الطموح كان منصبًّا على تحقيق اللقب، إلا أن ذلك لم يتحقق، مشيرًا إلى جاهزية اللاعبين لخوض مواجهة تحديد المركز الثالث أمام المنتخب الإماراتي.
