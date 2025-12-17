جلسة “منتجات سعودية مؤثرة” تستعرض نماذج نجاح وطنية ذات امتداد عالمي

البلاد (الرياض)

وأشار المتحدثون إلى أن أبرز التحديات التي تواجه صناعة المحتوى العربي هي ندرة المحتوى المتاح باللغة العربية، مقارنة بزخم المحتوى الأجنبي، مؤكدين أهمية امتلاك بنية تحتية قوية لصناعة المحتوى تسهم في إثراء المحتوى العربي، وتمكين صُنّاع المحتوى عبر منصات قادرة على تقديم محتوى مختلف ومؤثر.

وأكد المشاركون على أن منصات التواصل الاجتماعي أسهمت في دعم بناء العلامات التجارية السعودية، مشيرين إلى أن صناعة المحتوى المحلي أدت دورًا مهمًا في تعزيز وبناء الثقة مع الجمهور، بما يسهم في استدامة العلامات التجارية وتعزيز حضورها.

وأوضح المتحدثون أن صناعة المحتوى تواجه تحديات مستمرة، أبرزها الحاجة الدائمة إلى الابتكار وتقديم محتوى جديد ومبتكر، مؤكدين أن هذه الصناعة تُعد من أكثر الصناعات تطلبًا للاستمرارية والإبداع، وأن مستقبلها يعتمد على وجود منصات قادرة على إنتاج محتوى مميز يلبي تطلعات الجمهور.

كما استعرضوا تجاربهم في الصناعات الإبداعية، مشيرين إلى أن ندرة المنتج تمثل عنصرًا أساسيًا في صناعة القيمة، ومؤكدين بأن شغف العمل وتحويله إلى أسلوب حياة يُعد من أهم الركائز لتحقيق النجاح.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن قصص النجاح السعودية في مجالات المحتوى والصناعة الإبداعية تمثل نماذج ملهمة تعكس قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة عالميًا، وتعزز من حضور الهوية السعودية في مختلف القطاعات.