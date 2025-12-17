تصعيد القتال في كردفان وتدهور الوضع الصحي.. «الدعم السريع» يقصف المستشفيات والمناطق المدنية

البلاد (الخرطوم)

تواصلت الاشتباكات في إقليم كردفان السوداني، حيث قصفت قوات الدعم السريع أمس (الثلاثاء) مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، مستهدفة مواقع على الطريق الرابط بين مدينة الرهد ومدينة الأبيّض، ما أسفر عن إصابة شخص واحد، وفق مصدر عسكري للجزيرة. كما قصفت مسيّرة الدعم السريع مناطق “سماسم” جنوب الدلنج و”أبو جبيهة” بولاية جنوب كردفان.

وفي تطور مثير للقلق، كشفت صور أقمار صناعية حديثة عن أضرار لحقت بمستشفى الدلنج العسكري نتيجة هجوم قوات الدعم السريع، وهو ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين، بينهم أفراد من الكادر الطبي، بحسب بيان شبكة أطباء السودان. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وقوع قتلى وجرحى من العاملين في المجال الطبي.

وتشهد ولاية شمال كردفان أزمة صحية حادة، حيث أكدت إدارة المستشفيات أن 6 مستشفيات فقط من أصل 27 مستشفى لا تزال تعمل، في حين خرجت باقي المستشفيات عن الخدمة أو تعذر الوصول إليها بسبب القتال ونقص الموارد الطبية. وأطلقت وزارة الصحة نداء عاجلاً للمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم للمرافق الصحية المتبقية.

وتشكل كردفان، التي تضم 3 ولايات غنية بالنفط والذهب والزراعة، حلقة وصل إستراتيجية بين مناطق سيطرة الجيش شمالاً وشرقاً ووسطاً وإقليم دارفور الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع منذ أكتوبر الماضي. وأوضح عبد المطلب عبد العال، وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم حكومة شمال كردفان، أن الطريق القومي الرابط بين الأبيض والدلنج يتعرض لهجمات متكررة من قوات الدعم السريع، مستهدفة شاحنات تحمل أدوية ومواد غذائية لمتضرري النزوح، دون أي وجود للأسلحة أو الذخائر.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الهجمات تمثل انتهاكات متكررة للأعيان المدنية وحياة المواطنين، داعياً الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إلى مضاعفة جهودها الإنسانية في ظل تزايد أعداد النازحين القادمين من دارفور.