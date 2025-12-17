ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا

البلاد (موسكو)

أعلن الكرملين، أمس (الثلاثاء)، أن روسيا تسعى إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا وضمان السلام المستدام، مؤكدة أنها غير مستعدة للمشاركة في اتفاقات قصيرة الأجل لا تضمن استقرارًا حقيقيًا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: إن موسكو لم تطلع بعد على نص البيان المشترك الصادر عن قادة الاتحاد الأوروبي بشأن الضمانات الأمنية لكييف، مشددًا على أن روسيا لن تعلق على التقارير الإعلامية بهذا الخصوص.

من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، خلال مقابلة مع قناة “أي بي سي نيوز”، أن موسكو لن توافق تحت أي ظرف على نشر قوات غربية في أوكرانيا، سواء ضمن حلف الناتو أو في إطار أي تحالف آخر، محذرًا من أن أي “تحالف راغبين” قد يكون أكثر خطورة من الناتو. وأضاف ريابكوف أن عدم الاستقرار في العالم الغربي وغياب الثقة تجاه حلف الناتو يجعل أي اتفاقيات عسكرية غربية في أوكرانيا مستحيلة.

وفي تطور ميداني، أعلنت روسيا أمس سيطرتها على مدينة كوبيانسك الإستراتيجية في شمال شرق أوكرانيا، بعد فترة طويلة من النزاع على المدينة بين الطرفين. ونقلت وكالة “تاس” عن المتحدثة باسم المجموعة العسكرية الروسية “زاباد” أن “مدينة كوبيانسك تحت سيطرة الجيش الروسي الخامس”.

في المقابل، نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيطرة القوات الروسية على المدينة، حيث نشر مقطع فيديو من ضواحي كوبيانسك، مشيدًا بجهود الجيش الأوكراني لتحقيق تقدم ميداني يسهم في تعزيز الموقف الدبلوماسي لبلاده. وقال زيلينسكي: “تحدث الروس كثيرًا عن الاستيلاء على كوبيانسك، ويمكننا أن نرى الواقع بأنفسنا”.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير 2022، حيث أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى والجرحى من العسكريين الروس إلى نحو 1,190,620، بينهم 1,150 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

تواصل الأزمة تأرجحها بين الميدان والدبلوماسية، مع تأكيد موسكو على موقفها الثابت من رفض أي وجود لقوات غربية، بينما تحاول كييف الحفاظ على مواقعها الإستراتيجية وتعزيز دعم المجتمع الدولي لها.