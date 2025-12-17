الرياضة

باريس سان جيرمان يتوج بكأس القارات للأندية 2025

البلاد (جدة)

تُوِّج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال 2025»، عقب فوزه المثير على فلامنجو البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (2-1)، في المباراة النهائية التي احتضنها استاد أحمد بن علي بمدينة الريان القطرية، مساء الأربعاء، بعد مواجهة ماراثونية امتدت للأشواط الإضافية وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

دخل باريس سان جيرمان اللقاء بثقة كبيرة، ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 38 من الشوط الأول، عبر نجمه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، مستفيدًا من خطأ فادح لحارس فلامنجو الذي فشل في التعامل مع كرة عرضية أرضية، ليودعها كفاراتسخيليا بسهولة داخل الشباك.

 

انتظر فلامنجو حتى الدقيقة 62 من الشوط الثاني ليعود إلى أجواء اللقاء، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء عقب الرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد VAR، ترجمها بنجاح جورجينيو، اللاعب الإيطالي صاحب الأصول البرازيلية، معلنًا التعادل وإشعال المواجهة.

 

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، شهدا حذرًا كبيرًا وصراعًا بدنيًا وتكتيكيًا، دون أن يتمكن أي طرف من هز الشباك، لتتجه المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

وفي ركلات الترجيح، أظهر لاعبو باريس سان جيرمان تركيزًا عاليًا، ونجحوا في حسم المواجهة بنتيجة 2-1، ليعتلي الفريق الفرنسي منصة التتويج ويضيف لقبًا عالميًا جديدًا إلى خزائنه.

 

يذكر أن ريال مدريد الإسباني كان قد توّج بلقب النسخة الماضية من البطولة، عقب فوزه على باتشوكا المكسيكي، قبل أن تنتقل الكأس هذا العام إلى خزائن فلامنجو.

