القدية تطلق العنان لقوة اللعب بانضمامها كأول راعٍ رسمي لبطولة تحدي ESL السعودي

محمد الجليحي (الرياض)

أعلنت مجموعة ESL FACEIT (EFG)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الرياضات الإلكترونية والترفيه المرتبط بألعاب الفيديو، عن مرحلة جديدة من شراكتها الاستراتيجية مع “القدية”، الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية، لتنضم فيها كأول شريك رسمي لبطولة تحدي ESL السعودي للعبة Overwatch 2 في المملكة العربية السعودية.

ويُعد تحدي ESL السعودي، الفعالية التي تنظمها مجموعة EFG وتركّز على المملكة، منافسة عالية المستوى في لعبة Overwatch 2، تمنح اللاعبين المحليين مساراً احترافياً ملموساً وفرصة استثنائية للتألق على الساحة العالمية. ويسهم انضمام القدية في إتاحة المزيد من الفرص للشباب السعودي للعب والتنافس والتأهل في بيئة احترافية تمنحهم خبرة عملية في هذا المجال.

وفي تعليقه حول هذا الموضوع، قال فرانك غينييري، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في EFG:

“يعكس انضمام القدية كأول شريك رسمي لتحدي ESL السعودي، التزامها بدعم مشهد قطاع الرياضات الإلكترونية. إن هذه الشراكة، التي تستند إلى رؤية القدية في إطلاق العنان لقوة اللعب، تضمن لنا توفير البنية التحتية الاحترافية والمشاركة بالمنافسات العالمية المستوى التي يحتاجها الشباب السعودي للتنافس على أعلى المستويات والوصول إلى المحافل العالمية”.

وتدعم هذه الشراكة بشكل مباشر دور مجموعة ESL FACEIT (EFG) في إطار الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية ضمن رؤية السعودية 2030، والرامية إلى تطوير منظومة مستدامة ومزدهرة للرياضات الإلكترونية في المملكة، وتوفير بيئة احترافية تمنح اللاعبين فرصة اكتساب المهارات اللازمة والانطلاق بمسيرتهم المهنية.

من جانبه، أكد سعود الوهابي، مدير تسويق الألعاب والرياضات الإلكترونية في شركة القدية للاستثمار، على رؤية الشركة قائلاً:

” إننا فخورون جداً بأن نصبح أول شريك رسمي لتحدي ESL السعودي. بالنسبة للقدية، كان التركيز دوماً ينصب على بناء مستقبل مزدهر للعب في المملكة. ومن المؤكد أن دعمنا يضمن بأن يحظى مجتمع الألعاب السعودي الموهوب والشغوف بفرصته المستحقة. نحن على أعتاب عصر جديد من اللعب، ومن خلال هذه الشراكة، نمهد الطريق لجيل جديد من الأبطال السعوديين”.

جدول الموسم الثاني من تحدي ESL السعودي

مع انطلاق الموسم الثاني من تحدي ESL السعودي، وبدء الطريق نحو النهائي الكبير. ندعو الفرق من مختلف أنحاء المملكة للمشاركة في التصفيات المفتوحة للاستفادة من المنصة الاحترافية، والتجربة الاستثنائية، والفرص التي يوفرها التحدي وتحدد مساراتهم المهنية لنخبة اللاعبين في المنطقة، وإمكانية التأهل للفعاليات الدولية.

جدول المراحل المتبقية من الموسم الثاني:

المرحلة

التاريخ

التصفيات الأولى

17 – 18 أكتوبر

التصفيات الثانية

24 – 25 أكتوبر

الأدوار الإقصائية

5، 6، 11، 12 نوفمبر

النهائيات

5 ديسمبر

وسيُختتم الموسم بنهائي مباشر مشوق يجمع أفضل الفرق في مواجهة حية:

• تاريخ النهائيات: 5 ديسمبر 2025

• المكان: EFG Studios، الرياض

• توقيت المباريات النهائية: يُرجى متابعة القنوات الرسمية لـ ESL لمعرفة التفاصيل.

,

كما ندعو الجماهير لحضور النهائيات الحماسية مباشرة في VOV Gaming بالرياض يوم 5 ديسمبر. وسيتم الإعلان عن تفاصيل التذاكر والحضور قريباً.

تابعونا وترقبوا مشاهدة مجريات البطولة مباشرة، وآخر التحديثات، مع الفيديو الرسمي عبر القنوات الرسمية لمجموعة EFG:

• على منصة X: @ESLArabia

• على قنات يوتيوب: ESL Arabia

• على منصة إنستغرام: @ESLArabia