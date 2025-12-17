«البيئة» تشدد على حماية الرقعة الخضراء.. منع العبور بالمناطق البرية وتغريم المتجاوزين

البلاد (الرياض)

حثَّت وزارة البيئة والمياه والزراعة على تجنب العبور العشوائي بالمركبات فوق الغطاء النباتي خلال التنزهات في موسم الشتاء، حيث يعد أحد أبرز العوامل المسببة لتدهور المناطق البرية في المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن غرامة دخول المركبات إلى المناطق البرية المحمية تصل إلى 2000 ريال لكل مركبة أو دراجة أو شاحنة، مبينةً أن هذه العقوبات، تأتي ضمن جهودها في تعزيز حماية الغطاء النباتي، والحد من الممارسات المؤثرة سلبًا على التنوع الإحيائي، ومكافحة التصحر، بما ينسجم مع مستهدفات المملكة في تحقيق الاستدامة البيئية وجودة الحياة.

يأتي ذلك ضمن مستهدفات الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار “شتانا صح” في نسختها الثانية، ضمن جهودها المستمرة في تعزيز الوعي البيئي وتفعيل السلوكيات الإيجابية، بما يُسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الممارسات تعطل دورة النمو الطبيعي للنباتات، وترفع من احتمالات التصحر والجفاف؛ ما يزيد من تراجع التنوع الإحيائي في المناطق الحساسة بيئيًا؛ لتنعكس سلبًا على قدرة الأنظمة البيئية في دعم الحياة الفطرية والحفاظ على التوازن البيئي.

وشددت على ضرورة الالتزام بالمسارات المخصصة للمركبات، ومنع الدخول العشوائي إلى الروضات والفياض البرية والمناطق المحمية؛ بهدف حماية الغطاء النباتي والحد من التعديات، التي تتسبب في تدهور البيئة واستنزاف مواردها الطبيعية.