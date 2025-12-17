الأمن العام يستعرض بوابة “أمن” في جناح وزارة الداخلية بمعرض “صُنع في السعودية 2025”

يستعرض الأمن العام لزوّار جناح وزارة الداخلية في معرض “صنع في السعودية” بنسخته الثالثة، خلال الفترة (15 – 17 ديسمبر 2025م)، بوابة “أمن” الإلكترونية، التي تقدم خدمات تقنية تخدم جميع المستفيدين من القطاعات والمنشآت الحكومية والخاصة، وتسهم في تسريع إجراءات العمل بطريقة آمنة، وإنجاز المعاملات بكفاءة ودقة، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.

وحظي زوّار المعرض بالتعرف على الخدمات التي تقدمها بوابة “أمن” للجهات مثل: فسح البنادق الهوائية، وإصدار الصحيفة الجنائية، وخدمة تصاريح المواد للقطع الصخري، وترخيص نادٍ للرماية، وتصاريح أعمال الطرق؛ وذلك بهدف اختصار الوقت وتقليل الجهد، دون الحاجة إلى زيارة مقار الأمن العام.