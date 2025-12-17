متابعات

الأمن العام يستعرض بوابة “أمن” في جناح وزارة الداخلية بمعرض “صُنع في السعودية 2025”

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      17 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

يستعرض الأمن العام لزوّار جناح وزارة الداخلية في معرض “صنع في السعودية” بنسخته الثالثة، خلال الفترة (15 – 17 ديسمبر 2025م)، بوابة “أمن” الإلكترونية، التي تقدم خدمات تقنية تخدم جميع المستفيدين من القطاعات والمنشآت الحكومية والخاصة، وتسهم في تسريع إجراءات العمل بطريقة آمنة، وإنجاز المعاملات بكفاءة ودقة، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.
وحظي زوّار المعرض بالتعرف على الخدمات التي تقدمها بوابة “أمن” للجهات مثل: فسح البنادق الهوائية، وإصدار الصحيفة الجنائية، وخدمة تصاريح المواد للقطع الصخري، وترخيص نادٍ للرماية، وتصاريح أعمال الطرق؛ وذلك بهدف اختصار الوقت وتقليل الجهد، دون الحاجة إلى زيارة مقار الأمن العام.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *