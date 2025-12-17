الأخضر يختتم استعداده لمواجهة الإمارات في ختام مشاركته بكأس العرب

البلاد (جدة)

اختتم المنتخب الوطني مساء اليوم الأربعاء تحضيراته لمواجهة منتخب الإمارات، في المباراة التي ستقام مساء غدٍ الخميس على استاد خليفة الدولي، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن كأس العرب FIFA قطر 2025™.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب تدريب أسباير، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد؛ حيث بدأت الحصة بمران في مربعات متنوعة، تلاها مناورة على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.

على صعيد متصل، لم يشارك اللاعب محمد كنو في الحصة التدريبية لشعوره بآلام في مفصل الكاحل، فيما بينت أشعة الرنين المغناطيسي التي أُجريت للاعب مراد الهوساوي وجود إصابة في الفخذ.