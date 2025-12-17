إطلاق النسخة الرابعة من برنامج “نشاطي” بمشاركة مجتمعية واسعة بإشراف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع

محمد الجليحي (الرياض)

أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، النسخة الرابعة من برنامج “نشاطي”، الذي يقام على مرحلتين في الفترة من نوفمبر ٢٠٢٥م إلى مارس ٢٠٢٦م، في خمس مدن حول المملكة، يبدأ من العقير بالأحساء، ويقدم تجربة مجتمعية متكاملة، من خلال أنشطة رياضية شاطئية جماعية وفردية ومسابقات رمضانية.

ويُعَد برنامج “نشاطي” من أبرز البرامج المجتمعية التي ينظمها الاتحاد، الذي يهدف إلى بناء مجتمع نشط وشامل، من خلال إقامة فعاليات رياضية وترفيهية يتم تنظيمها في عدد من مناطق المملكة، مخصَّصة للفئة العمرية من ٦-١٨عاماً، مع وجود فرصة لانضمام العائلات في مناطق ترفيهية مخصصة لهم، إضافة إلى جلسات يوغا وزومبا ومبادرات داعمة لمشاركة ذوي الإعاقة.

وسيُقام المهرجان برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، محافظ الأحساء؛ حيث يعدّ المهرجان مبادرة نوعية على مستوى المملكة، تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تعزيز مجتمع حيوي ونشط.

وصرَّح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، قائلاً: “إن برنامج نشاطي يعد أكثر المبادرات تفاعلاً وتأثيراً على مستوى المملكة في مجال تعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة البدنية، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ في بناء مجتمع صحي ونشط. ويدخل البرنامج الآن نسخته الرابعة لعام ٢٠٢٥م، ليواصل انتشاره في مناطق المملكة، مقدِّماً فرصاً متنوعةً لممارسة الرياضة، ويستهدف الشباب من سن ٦-١٨ عاماً”.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي للاتحاد شيماء بنت صالح الحصيني: “إن كل نسخة من برنامج (نشاطي) تحمل بصمة جديدة، بمحتوى رياضي متنوع، وأنشطة ترفيهية للجميع، وبطولات رياضية شبابية، ومشاركة للمتطوعين لخلق أجواء حماسية وتفاعلية، مع تعاون فاعل مع شركائنا؛ لنقدم تجارب رياضية ممتعة تنبض بالحياة والنشاط، ونشعل طاقة المشاركة والإبداع لدى الشباب”.

وتبدأ المرحلة الأولى في العقير؛ حيث تستضيف شواطئ العقير مهرجان “رملية”، وهو أول مهرجان رياضي شاطئي عائلي في المملكة، ويجمع أكثر من 50 فريقاً للهواة من البالغين، يشاركون في بطولات الكرة الطائرة الشاطئية وكرة اليد وكرة القدم، للفوز بجوائز نقدية تزيد قيمتها عن 200,000 ريال سعودي، وذلك خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ نوفمبر.

ويهدف الاتحاد إلى إدماج أنشطة فعالية “رملية” مع برنامج “نشاطي”، لخلق أجواء حركية وترفيهية تجمع المجتمع الساحلي في أجواء مليئة بالطاقة، حيث يقدم البرنامج رياضات مختلفة للجميع، ألعاب شاطئية، وبطولات للشباب وأهمها بطولات لكرة القدم، والتنس، وتنس الطاولة والرماية، وألعاب القوى.

ومن المقرر أن تستهدف منافسات كرة القدم الفئات العمرية من (6-9 سنوات، 10-14 سنة، 15-18 سنة)، كما تستهدف منافسات الكرة الطائرة الشباب من سن 15-18 سنة، فيما تقدم كرة اليد منافساتها للشباب من سن 15-18 سنة.

وشهدت نسخة عام ٢٠٢٤م من برنامج “نشاطي” نمواً ملحوظاً في مدن ومناطق مختلفة بالمملكة، فبدأت من أبها؛ حيث تم تطبيق نظام “جواز السفر” الذي يتيح للشباب تجربة رياضات متنوعة، وجمع أختام للحصول على مكافآت؛ مما أسهم في زيادة معدلات المشاركة والحماس.

وسجَّلت المدينة المنورة مستوى قياسياً في مشاركة السيدات بالنسخة الماضية؛ حيث شاركت ٢١٥ لاعبة كرة قدم، فيما وصلت المحطة الختامية إلى جدة على واجهة روشن البحرية؛ حيث حقق البرنامج رقماً قياسياً بمشاركة أكثر من١٢،٣٥٠ شخصاً خلال ١٠ أيام، لتصبح جدة المدينة الأكثر تفاعلاً في البرنامج.