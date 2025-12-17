أصبحت محطة لنخبة فرسان العالم.. 10 دول تسجل حضوراً دائماً  بـ “قفز السعودية”

هاني البشر ( الرياض )

وضع فرسان وفارسات 10 دول أسماء بلدانهم في قائمة المشاركين في نسخ بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز، حيث لم تغب عن المشاركة منذ انطلاق النسخة الأولى عام 2021.

وتقف السعودية أولاً بحضورها القوي والدائم في قائمة المشاركين، تليها الإمارات والأردن ومصر إضافة لفرسان ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا وهولندا.

وتجاوز عدد دول الفرسان المشاركين في نسخ بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز منذ انطلاقها 35 دولة، حيث تنطلق غداً الخميس منافسات الأسبوع الثاني والأخير من البطولة في نسختها الخامسة بمقر “قفز السعودية” بالجنادرية، على مدى 3 أيام لفئات النجمتين، والخمس نجوم.

وتعد “قفز السعودية” إحدى أهم الفعاليات السنوية التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية، وتحظى بتصنيف عالي من قبل الاتحاد الدولي للفروسية (FEI) كونها تستوفي معاييره من حيث التنظيم، جودة المرافق، مستوى التحكيم ومجموع الجوائز، مما جعلها إحدى الوجهات الرئيسية للفرسان العالميين المصنفين للمشاركة فيها بشكل سنوي.

وانطلقت النسخة الأولى بقيادة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس الإدارة في ديسمبر من عام 2021 بمشاركة 121 فارس وفارسة من داخل وخارج السعودية، حيث أثبتت قدرات المملكة التنظيمية في رياضة الفروسية.

كما يعتمد الاتحاد الدولي للفروسية (FEI) نتائج الفرسان في البطولة وتضاف إلى سجلاتهم الرسمية وتحتسب ضمن نقاط التصنيف العالمي للفرسان إضافة إلى أن البطولة تعتبر جولة رسمية ضمن الدوري العربي المؤهل لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز، وتجري منافساتها تحت إشراف حكام ومندوبين فنيين معتمدين من الاتحاد الدولي.

وتقام المنافسات على أرض ميدان “قفز السعودية” المصُممة بمواصفات عالمية تضاهي الميادين الأوروبية الكبرى، مع مراعاة أعلى معايير جودة الأرضيات وإسطبلات الخيول، حيث حظيت بشهادة دولية على جودة البنية التحتية والقدرات التنظيمية.

ويحرص منظمي “قفز السعودية” على أن تكون تجربة الزوار مختلفة، وذلك بإضافة فعاليات مصاحبة وقرية ترفيهية متكاملة على مساحة تجاوزت 9 آلاف متر مربع، مما يجعلها حدثاً عائلياً واجتماعياً بارزاً، ونموذجاً حياً لتطبيق مستهدفات “رؤية 2030″، حيث تحولت الفعالية الرياضية إلى محرك اقتصادي وتسويقي وسياحي شامل، وتوفر فرص عمل مؤقتة ودائمة في مجالات التنظيم، والخدمات اللوجستية، والضيافة، والإعلام، وغيرها من القطاعات المرتبطة بالحدث.