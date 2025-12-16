متابعات

معرض “حِرفة وأثر بأيدٍ مكية” ينطلق غدًا بمسار كدانة

صحيفة البلادaccess_time26 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      16 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (مكة المكرمة)
تنظم شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- غدًا، معرض “حِرفة وأثر بأيدٍ مكية”، بالتعاون مع وزارة الثقافة والغرفة التجارية بمكة المكرمة وهيئة التراث، وذلك بمسار كدانة بمشعر مزدلفة، تزامنًا مع عام الحِرف اليدوية 2025.
ويهدف المعرض إلى إبراز الحِرف التقليدية المكية، وتسليط الضوء على دورها في حفظ الهوية الثقافية وتعزيز التمكين الاقتصادي للحرفيين، من خلال إتاحة الفرصة لعرض منتجاتهم وإبداعاتهم التي تعكس أصالة المكان وعمق الإرث التاريخي.
ويجمع المعرض بين عبق التراث وروح الإبداع، إذ تتجسد الحِرفة بوصفها قيمة ثقافية واقتصادية، تصنع الجمال وتخلّف أثرًا مستدامًا بأيدٍ مكية مبدعة.
