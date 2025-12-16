مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج التميّز القيادي دعماً لمستقبل الرياضة السعودية

البلاد (جدة)

وقّعت شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية (SOPC)، اليوم، مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج التميّز القيادي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مستقبل القطاع الرياضي في المملكة.

يأتي البرنامج في إطار تطوير منظومات القيادة والحوكمة وبناء القدرات الاستراتيجية عبر عدد من الاتحادات الرياضية السعودية، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الرياضي محلياً وعالمياً.

وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030، يركّز البرنامج على الاستثمار في القيادات التي ستقود مستقبل الرياضة، من خلال دعم تطوير أطر موحّدة لاتخاذ القرار في بيئة رياضية سريعة التغيّر، واعتماد نماذج تشغيل أكثر مرونة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما يضمن الاستدامة على المدى الطويل.

كما يعزّز البرنامج جاهزية الاتحادات للتعامل مع التعقيد الرقمي المتزايد وتغيّر توقعات الجماهير والمشاركين وأصحاب المصلحة، إلى جانب إرساء مسارات واضحة للتقدّم عبر مراحل المشاركة، والأداء، والوصول إلى المنافسات النخبوية.

ويُرسّخ برنامج التميّز القيادي أساساً لتحوّل مؤسسي طويل الأمد، من شأنه دعم الاتحادات الرياضية والمساهمة في تطوير المنظومة الرياضية السعودية على امتداد مختلف مناطق المملكة، بما يعزز تنافسيتها واستدامتها.