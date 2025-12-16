طالبات جامعة جدة يتوجن ببطولة اتحاد الرياضة الجامعية لكرة قدم الصالات

البلاد (جدة)

حققت طالبات جامعة جدة إنجازًا رياضيًا مميزًا بحصول فريق الجامعة على المركز الأول في بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية لكرة قدم الصالات (طالبات)، التي استضافتها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض.

جاء هذا الفوز تتويجًا لجهود الطالبات وإصرارهن على التميز، ليعكس روح المنافسة والريادة التي تتميز بها جامعة جدة في مختلف المجالات الأكاديمية والرياضية. كما يعكس الإنجاز دعم الجامعة المستمر لتمكين الطالبات وإبراز قدراتهن، ضمن رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتمامًا خاصًا بالرياضة الجامعية وتمكين المرأة.

وأعرب رئيس الجامعة عبيد آل مظف عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدا أن هذا الفوز يمثل خطوة جديدة في مسيرة الجامعة نحو تعزيز حضورها في البطولات الوطنية، وترسيخ مكانتها كمنارة علمية ورياضية تسهم في صناعة المستقبل.