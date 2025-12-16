الرياضة

المنتخب السعودي يتوج بطلًا لكأس الخليج تحت 23 عاماً

صحيفة البلادaccess_time26 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      16 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

 

جاء هذا الانتصار تتويجاً للعمل الجاد للاعبين والجهاز الفني، بعد سلسلة من المباريات القوية التي أظهر خلالها الفريق مستوى فنياً وبدنياً مميزاً طوال البطولة.

وبهذا الفوز، يحقق المنتخب السعودي تحت 23 عاماً إنجازاً تاريخياً، حيث أصبحت هذه البطولة الخامسة في سجله، والثالثة على التوالي.

سجل عبد الرحمن العبيد الهدف الأول للأخضر في الدقيقة 22، ليمنح الأخضر السعودي تقدماً مبكراً.

وبعد العودة لتقنية الفيديو، منح حكم المباراة اللاعب العراقي حيدر عبد الكريم بطاقة حمراء، ما زاد من صعوبة المهمة على المنتخب العراقي، ومنح المنتخب السعودي أفضلية واضحة على مدار الشوط الثاني.

ومع انطلاق الشوط الثاني، سجل عبدالعزيز العليوه الهدف الثاني للأخضر عند الدقيقة 49، ليؤكد تقدم الفريق ويقربه من تحقيق اللقب الخليجي بسهولة نسبية.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *