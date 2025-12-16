المنتخب السعودي يتوج بطلًا لكأس الخليج تحت 23 عاماً

توج المنتخب السعودي تحت 23 عامًا بلقب كأس الخليج تحت 23 عامًا، بعد فوزه على المنتخب العراقي بثنائية نظيفة، في المباراة النهائية، التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب أحمد علي في العاصمة القطرية الدوحة.