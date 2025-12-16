الأولى القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

البلاد (الرياض) كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.