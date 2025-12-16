الأخضر يستأنف تدريباته استعدادًا للقاء الإمارات على برونزية كأس العرب

البلاد (الدوحة)

استأنف المنتخب السعودي أمس تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة منتخب الإمارات بعد غدٍ الخميس، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن كأس العرب FIFA قطر 2025.

وأجرى اللاعبون حصتهم التدريبية، تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى، التي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب الأردن مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا على ملاعب تدريب أسباير طبّقوا خلالها مرانًا في مربعات متنوعة، ثم مران على الكرات الثابتة.

على صعيد متصل، لم يُكمل اللاعب مراد الهوساوي الحصة التدريبية لشعوره بآلام عضلية. ويواصل الأخضر استعداداته بحصة تدريبية تمام الساعة الرابعة من مساء يوم غدٍ الأربعاء على ملاعب تدريب أسباير، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى.