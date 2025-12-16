أنظار عشّاق كرة التنس تتجه صوب جدة لنهائيات بطولة الجيل القادم

البلاد (جدة)
تتجه أنظار عشّاق الكرة الصفراء حول العالم إلى محافظة جدة، التي تحتضن نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس (ATP 2025)، خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر، وذلك على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية، في حدث رياضي عالمي يجمع نخبة نجوم التنس الصاعدين، ويجسد مكانة المملكة المتنامية على خارطة استضافة كبرى البطولات الدولية.
وتُعد البطولة محطة مفصلية في مسيرة اللاعبين الشباب على جولة رابطة محترفي التنس، إذ يتنافس أفضل ثمانية لاعبين تحت سن العشرين، وفقًا لترتيب منافسات صندوق الاستثمارات العامة على مدار الموسم، للوصول إلى النهائيات التي تستضيفها جدة، في أجواء تنافسية عالية المستوى.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للتنس، المهندس محمد السراح، في تصريح لـ”واس”، أن استضافة نهائيات بطولة الجيل القادم تُجسّد نجاحًا كبيرًا للرياضة السعودية، وتحمل رسالة ملهمة للجيل الجديد من أبناء المملكة بأهمية رياضة التنس كمشروع وطني، يسهم في صناعة أبطال قادرين على تمثيل الوطن في المحافل الدولية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن للبطولة أهدافًا متعددة، من أبرزها اكتشاف المواهب الواعدة، ونشر ثقافة ممارسة التنس في مختلف مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن من بين مستهدفات رؤية المملكة 2030 رفع عدد الممارسين والمحبين لرياضة التنس إلى أكثر من مليون ممارس، وهو ما يشهد نموًا متسارعًا خلال الفترة الأخيرة.
وأشار السراح إلى استمرار العمل على تنفيذ مبادرات متنوعة في الأماكن العامة والمدارس، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين، مؤكدًا أن استضافة بطولة بهذا الحجم تمثل حافزًا كبيرًا للاعبين الناشئين، من خلال الاحتكاك ومشاهدة الجيل القادم من نجوم اللعبة.
ولفت إلى أن أحد أبطال نسخة 2023 شارك في البطولة، ويُعد اليوم من أبرز الأسماء عالميًّا، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي لمثل هذه البطولات على مسيرة اللاعبين ومستقبل التنس في المملكة.
ويشهد الحدث مشاركة النجم الأمريكي الصاعد ليرنر تيان، البالغ من العمر 20 عامًا، الذي يعود للمشاركة للعام الثاني على التوالي، متصدرًا قائمة اللاعبين من حيث التصنيف، بعد موسم لافت تُوج خلاله بلقبه الأول في جولة رابطة محترفي التنس عبر بطولة موزيل المفتوحة، وصعوده إلى المركز الـ28 عالميًّا، وهو أعلى تصنيف في مسيرته حتى الآن.
ويتطلع تيان إلى تقديم مستوى أفضل من ظهوره في نهائي نسخة 2024، التي حل فيها وصيفًا بعد خسارته أمام البرازيلي جواو فونسيكا، الغائب عن نسخة هذا العام بسبب الإصابة.