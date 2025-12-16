أعلى رقم يسجله ميناء جوي سعودي.. 50 مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز خلال 2025

البلاد (جدة)

حقق مطار الملك عبدالعزيز الدولي إنجازًا تاريخيًا جديدًا بوصول عدد المسافرين إلى 50 مليون مسافر خلال عام 2025، ليحقق بذلك أعلى رقم يسجله مطار سعودي منذ انطلاق حركة الطيران في المملكة، ويدخل قائمة المطارات العملاقة (Mega Airports) التي تضم أكبر مطارات العالم من حيث أعداد المسافرين. ويعد هذا الإنجاز دليلاً على التحول النوعي، الذي يشهده مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومكانته المتنامية؛ بوصفه محورًا إقليميًا وبوابة وطنية تربط المملكة بالعالم، كما يؤكد دوره الحيوي في تعزيز مكانة المملكة وجهة سياحية عالمية وبوابة للحرمين الشريفين، من خلال تسهيل حركة الزوار والمعتمرين والحجاج، ودعم قطاع السياحة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتقديم تجربة سفر متميزة. مطار الملك عبدالعزيز الدولي يواصل تعزيز موقعه؛ بصفته محورًا رئيسيًا للطيران في المنطقة، واحتفلت شركة مطارات جدة بوصول المسافر رقم 50 مليون إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وهي مسافرة من الجنسية الفرنسية قادمة من العاصمة الفرنسية باريس على متن رحلة الخطوط السعودية، للمشاركة في إحدى البطولات الرياضية، التي تستضيفها مدينة جدة، وكان في استقبالها قيادات شركة مطارات جدة، الذين رحّبوا بها وقدموا لها هدية تذكارية بهذه المناسبة. ونوه الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن جوهر، بأن الوصول إلى 50 مليون مسافر يعكس الجاهزية التشغيلية العالية للمطار، ويمثل محطة مفصلية للانتقال إلى المرحلة المقبلة، استعدادًا لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القادمة، موضحًا أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي يواصل تعزيز موقعه بصفته محورًا رئيسيًا للطيران في المنطقة، من خلال التوسعات ورفع الطاقة الاستيعابية وتطوير الخدمات، بما يدعم مستهدفات النمو المستقبلية.