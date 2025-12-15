ولي عهد دولة الكويت ورئيس الوزراء بالإنابة يستقبلان الأمير تركي بن محمد بن فهد

واس (الكويت)

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في قصر بيان اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق له.

ونقل سمو الأمير تركي بن محمد لسمو ولي عهد دولة الكويت، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، فيما حمّله سمو ولي عهد دولة الكويت تحياته وتقديره لسمو ولي العهد، وتمنياته له بموفور الصحة وتمام العافية.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد/ حمد بن سليمان السليم.

فيما حضره من الجانب الكويتي رئيس ديوان ولي العهد في دولة الكويت الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح.

كما استقبل الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت بالإنابة وزير الداخلية، في قصر بيان، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق له.

ونقل سمو الأمير تركي بن محمد، لسمو الشيخ فهد الصباح، تحيات أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية وبحث أوجه التعاون والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد/ حمد بن سليمان السليم.

فيما حضره من الجانب الكويتي، وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل.