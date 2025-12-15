ولي عهد دولة الكويت ورئيس الوزراء بالإنابة يستقبلان الأمير تركي بن محمد بن فهد

واس (الكويت)
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد/ حمد بن سليمان السليم.
كما استقبل الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت بالإنابة وزير الداخلية، في قصر بيان، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق له.
ونقل سمو الأمير تركي بن محمد، لسمو الشيخ فهد الصباح، تحيات أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية وبحث أوجه التعاون والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.
فيما حضره من الجانب الكويتي، وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل.