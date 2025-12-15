ولي العهد يهنئ فيليب جوزيف بيير بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء سانت لوسيا

الأولىولي العهد يهنئ فيليب جوزيف بيير بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء سانت لوسيا صحيفة البلادaccess_time25 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ 15 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الرياض) بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد فيليب جوزيف بيير، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء سانت لوسيا. وعبَّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب سانت لوسيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.