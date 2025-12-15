الأولى

ولي العهد يهنئ فيليب جوزيف بيير بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء سانت لوسيا

25 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      15 ديسمبر 2025

البلاد (الرياض)

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد فيليب جوزيف بيير، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء سانت لوسيا.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب سانت لوسيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

