وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي

25 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      15 ديسمبر 2025

 

البلاد (الرياض)
أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية الشقيقة، جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي بسبب الأمطار الغزيرة، والتي تسببت في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع المملكة المغربية حكومةً وشعبًا في هذا الحادث الأليم، معبرةً عن تعازيها لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

