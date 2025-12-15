الرياضة

عبر الإمارات بثلاثية.. المغرب إلى نهائي كأس العرب

البلاد (جدة)

واصل المنتخب المغربي عروضه الرائعة، وأثبت علو كعب الكرة المغربية في كل البطولات التي تشارك فيها؛ حيث نجح أسود الأطلس في التأهل إلى نهائي بطولة كأس العرب قطر 2025، بعد فوزه على نظيره المنتخب الإماراتي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي البطولة.

وحجز منتخب المغرب البطاقة الأولى لنهائي بطولة كأس العرب قطر 2025، في انتظار الفائز من مباراة السعودية ضد الأردن، التي تقام مساء اليوم على ملعب البيت بالدوحة.

بدأ منتخب المغرب المباراة سريعًا بحثًا عن الهدف الأول؛ حيث فرض أسود الأطلس السيطرة على مجريات المباراة، وسط تراجع ملحوظ من دفاعات الإمارات.

وأسفر ضغط المنتخب المغربي عن هدف في الدقيقة 28، بعد عرضية رائعة من الجهة اليسرى حولها المتألق كريم البركاوي برأسية متقنة إلى شباك حمد المقبالي حارس الإمارات.

وفي الشوط الثاني، سيطر منتخب الإمارات على المباراة من أجل إدراك هدف التعادل، وسط استبسال دفاعي من لاعبي المغرب؛ حيث فشل لاعبو الأبيض في هز الشباك المغربية.

وأهدر وليد أزارو فرصة هدف محقق لمنتخب المغرب، كادت أن تقتل المباراة، إلى أن رأسية مهاجم المغرب مرت أعلى عارضة حارس الإمارات.

وبعد عدة تغييرات ناجحة للمدري السكتيوي، حسم المنتخب المغربي اللقاء، في الدقيقة 83، بعدما سجل أشرف المهديوي هدف الاطمئنان، بعد تمريرة رائعة من عبدالرزاق حمدالله، حولها المهديوي بتسديدة قوية إلى شباك الأبيض.

وجاء الدور على عبدالرزاق حمدالله ليسجل الهدف الثالث لمنتخب المغرب في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بعد تمريرة من الناحية اليمنى، حولها حمدالله بلمسة واحدة إلى الشباك الإماراتية.
نهائي كأس العرب

ويخوض منتخب المغرب نهائي بطولة كأس العرب يوم الخميس المقبل الموافق 18 ديسمبر على ملعب «لوسيل»، ضد الفائز من مباراة المنتخب السعودي ضد الأردن.

