ضرورة عدم التعدي أو الإضرار بالغير.. السماح للأشخاص بإنشاء الطرق بـ«اسم ممولها»

البلاد (الرياض)

أعدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية لائحة”إنشاء الطرق من قبل الأشخاص”؛ بهدف تنظيم إنشاء وتحسين الطرق من قبل الأشخاص، أو الشركات على نفقتهم الخاصة، بما يكفل مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية المعتمدة، وضمان سلامة مستخدميها، وعدم التعدي أو الإضرار بالغير، وتحديد المسؤوليات والإجراءات النظامية اللازمة؛ ليتم ضمها لبرامج صيانة الطرق بعد استلامها وفق الأصول. وتنص اللائحة، المطروحة على منصة “استطلاع” لاستطلاع آراء العموم حيالها قبل إقرارها، على السماح للأشخاص بفتح طريق ترابي، أو تنفيذ طريق مسفلت، أو توسعته على حسابهم، سواء كان الطريق يخدم مصلحة خاصة أو عامة؛ بشرط الحصول على موافقة من المسؤول الأول في الجهة المختصة أو من يفوضه. وبينت اللائحة الشروط الأخرى لفتح الطرق من قبل الأشخاص، ومنها أن يقدم صاحب الطلب مخططاً موضحاً فيه مسار الطريق المطلوب فتحه أو تنفيذه، وطوله من بدايته حتى نهايته، ونوعه ترابي أم مسفلت مع توضيح أقرب خط عام له، فإذا كان الطريق المطلوب فتحه أو تنفيذه يقع داخل النطاق العمراني، فيقدم الطلب إلى وزارة البلديات والإسكان لدراسة مدى ملاءمته للشوارع وشبكات الطرق المعتمدة في المخططات الهيكلية للمدن والقرى.