 بتنظيم هيئة فنون الطهي ..انطلاق مسابقة نخبة الطهاة السعوديين في الرياض

محمد الجليحي (الرياض)

انطلقت اليوم، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة الرياض مسابقة نخبة الطهاة السعوديين 2025، التي تنظمها هيئة فنون الطهي خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر ضمن فعاليات معرض هوريكا الرياض، بمشاركة نخبة من الطهاة السعوديين المحترفين، في إطار مبادرة وطنية تعنى بتطوير قطاع فنون الطهي وتمكين المواهب الوطنية.

وتهدف المسابقة إلى إبراز المهارات الاحترافية للطهاة السعوديين، وتعزيز حضور المطبخ السعودي محليًا ودوليًا، من خلال منافسة تركز على الإبداع والابتكار في تقديم الأطباق السعودية، مع الالتزام بمفاهيم الاستدامة واستخدام المكونات المحلية بوصفها عنصرًا أساسيًا في كل طبق.

وتعكس المسابقة جهود هيئة فنون الطهي في إبراز الهوية الغذائية الوطنية بأساليب حديثة تراعي الاستدامة وتقليل الهدر الغذائي، بما يواكب التوجهات العالمية في هذا المجال، ويعزز مكانة المطبخ السعودي على خارطة فنون الطهي الدولية.

وأكدت هيئة فنون الطهي أن المسابقة تشكل منصة احترافية لتطوير مهارات الطهاة المحترفين، وصقل تجاربهم العملية، وبناء مسارات مهنية تنافسية، مشيرة إلى أن المنافسة تتيح للمشاركين التنافس في فئة واحدة فقط من فئتين رئيسيتين هما فئة المأكولات وفئة الحلويات، بما يضمن تركيز التقييم على التخصص والتميّز الفني.

وتشمل الجوائز والمزايا المقدمة للمشاركين أولوية المشاركة في مسابقة بوكوز دور العالمية، وأولوية التأهل إلى كأس العالم للحلويات، إضافة إلى ميداليات رسمية للفائزين، وسترات طهاة شخصية، وفرص لحضور فعاليات طهي مرموقة، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية، إلى جانب منح شهادات مشاركة لجميع المتسابقين.

وتأتي مسابقة نخبة الطهاة السعوديين ضمن جهود هيئة فنون الطهي الرامية إلى تطوير منظومة فنون الطهي في المملكة، ودعم ال