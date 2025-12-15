المملكة تؤكد موقفها المناهض للعنف والإرهاب.. هجوم مسلح يهز شاطئ بوندي في سيدني

البلاد (سيدني)

هزّ هجوم إرهابي دامٍ، أمس (الأحد)، شاطئ بوندي الشهير في مدينة سيدني الأسترالية، أحد أكثر المواقع السياحية ازدحاماً، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة نحو 30 آخرين، خلال احتفالات عيد “هانوكا” اليهودي، في حادثة أثارت صدمة واسعة داخل أستراليا وخارجها.

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة السعودية للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سيدني الأسترالية، وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وقالت الوزارة في بيان لها: المملكة تؤكد على موقفها المناهض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، معبرةً عن صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أستراليا الصديق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت الشرطة الأسترالية أن الهجوم وقع أثناء تجمع ضم ما يقارب ألف شخص، حيث أطلق مسلحون النار بشكل عشوائي، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من التدخل السريع. وأكدت الشرطة إلقاء القبض على مشتبه به بعد إصابته ونقله إلى المستشفى، فيما قُتل مشتبه آخر خلال العملية، ووصفت الحادث رسمياً بأنه “هجوم إرهابي”.

وذكرت السلطات أن التحقيقات لا تزال جارية مع المشتبه به الموقوف، مشيرة إلى أن أحد منفذي الهجوم كان معروفاً لدى الأجهزة الأمنية، لكنه لم يكن مصنفاً كتهديد وشيك في الفترة الماضية. كما كشفت الشرطة عن العثور على عدة عبوات ناسفة بدائية الصنع في محيط الموقع، تعمل الفرق المختصة على تفكيكها وإبطال مفعولها.

وفي تطور لافت، أفاد مصدر أمني بأن أحد المشتبه بهما يدعى نافيد أكرم، من أصول باكستانية، مشيراً إلى أن الشرطة داهمت منزله في إطار التحقيقات، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.