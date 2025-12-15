الفيصل يحفز لاعبي الأخضر قبل مواجهة الأردن.. فالكم الفوز

البلاد (جدة)

وجَّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رسالة إلى لاعبي المنتخب السعودي قبل مواجهة الأردن في نصف نهائي بطولة كأس العرب اليوم. وقال وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “كل التوفيق لنجوم الأخضر في نصف نهائي كأس العرب 2025.. فالكم الفوز والتأهل”. ويواجه المنتخب السعودي نظيره الأردني في مواجهة صعبة اليوم، “الاثنين” على استاد البيت ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.