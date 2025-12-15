الإعلان عن تفاصيل قرعة نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2025

البلاد (جدة)
أُجريت اليوم، مراسم قرعة نهائيات بطولة الجيل القادم لنهائيات رابطة محترفي التنس (ATP Next Gen Finals) في نسختها الثالثة، التي ينظمها الاتحاد السعودي للتنس، بإشراف من وزارة الرياضة، ورعاية صندوق الاستثمارات العامة، التي ستقام خلال الفترة من 17 حتى 21 ديسمبر 2025م، في الصالة الداخلية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وأسفرت القرعة عن مجموعتين، حيث يمثّل المجموعة الأولى (الزرقاء) كلٌّ من الأمريكي ليرنر تيين، والإسباني مارتن لاندالوسي، ومواطنه رافاييل جودار، والنرويجي نيكولاي بودكوف كيير، فيما تضم المجموعة الثانية (الحمراء) البلجيكي ألكسندر بلوكس، والكرواتي دينو بريزميتش، إضافة إلى الأمريكي نيشيش باسافاريدي، والألماني جاستن إنجل.
وستلعب المواجهات في دور المجموعات بنظام الدوري، حيث يلعب كل لاعب ثلاث مواجهات ضد بقية اللاعبين في المجموعة، وسيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة ليواجه بعد ذلك متصدر المجموعة (الزرقاء) وصيف المجموعة (الحمراء) في المباراة الأولى للدور نصف النهائي، ويلعب متصدر المجموعة (الحمراء) ضد وصيف المجموعة (الزرقاء) في المباراة الثانية، وسيحجز الفائزان بتلك المباريات مقعدهما في النهائي الكبير يوم الأحد القادم.
يُذكر أن الجوائز المالية للبطولة تبلغ 2.1 مليون دولار أمريكي، وتُعد هذه البطولة ثمرةً للشراكة بين جولة رابطة محترفي التنس (ATP) والاتحاد السعودي للتنس.
