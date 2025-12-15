الأخضر يودع كأس العرب.. والنهائي يجمع الأردن والمغرب

البلاد (جدة)

ودّع المنتخب الوطني منافسات بطولة كأس العرب «فيفا – قطر 2025»، عقب تعثره أمام نظيره الأردني بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين على ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي البطولة.

النتيجة لم تعكس مجريات اللقاء؛ حيث فرض الأخضر سيطرته الميدانية، وامتلك زمام المبادرة في أغلب فترات المباراة، إلا أن لاعبو الأردن استغلوا إحدى الفرص القليلة، وخطفوا بطاقة العبور إلى النهائي.

استحواذ دون فعالية

فرض المنتخب السعودي أفضليته خلال الشوط الأول، حيث سيطر على الكرة بنسبة وصلت إلى 67%، وبادر بالضغط الهجومي منذ الدقائق الأولى، في محاولة لكسر التنظيم الدفاعي المحكم للمنتخب الأردني، ولكن عجز الأخضر عن تحويل الفرص إلى أهداف، في ظل اعتماد الأردن على التكتل الدفاعي واللجوء للهجمات المرتدة السريعة.

شهدت الدقيقة 38 حالة تحكيمية مثيرة داخل منطقة جزاء المنتخب الأردني، بعد اشتباه بلمسة يد على أحد المدافعين، ما دفع الحكم للعودة إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR). وبعد المراجعة، قرر الحكم عدم احتساب ركلة جزاء.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني، واصل الأخضر محاولاته الهجومية بحثًا عن هدف التقدم، إلا أن المنتخب الأردني نجح في مفاجأة الدفاع السعودي؛ ففي الدقيقة 66، افتتح نزار الرشدان التسجيل لصالح النشامى، بعدما ارتقى لعرضية متقنة أرسلها محمود المردي، ليضع الكرة برأسه داخل الشباك، مسجلًا هدف المباراة الوحيد.

عقب الهدف، كثف المنتخب السعودي من ضغطه الهجومي، وأجرى الجهاز الفني عدة تغييرات لتنشيط الخط الأمامي، إلا أن الدفاع الأردني وحارس المرمى نجحا في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية، ليحسم الأردن المواجهة لصالحه.

وخلال الوقت بدل الضائع عند الدقيقة 90+4 زادت أوضاع الأخضر السعودي صعوبة بطرد المدافع وليد الأحمد بعدما عرقل مهاجم الأردن قبل انفراده بنواف العقيدي، واحتاج الحكم لتدخل تقنية الفيديو المساعد «VAR» لتأكد من صحة إشهار البطاقة الحمراء.

مشوار الأخضر

بلغ المنتخب السعودي هذا الدور بعد مشوار مميز في البطولة؛ إذ حل ثانيًا في مجموعته برصيد 6 نقاط، قبل أن يتجاوز المنتخب الفلسطيني في ربع النهائي، مسجلًا 7 أهداف مقابل استقبال 4 فقط. ورغم الخروج، عكس الأداء العام للأخضر تطورًا فنيًا واستقرارًا في المستوى.

بهذا الفوز، حجز المنتخب الأردني مقعده في المباراة النهائية، حيث يواجه منتخب المغرب، الذي تأهل بعد فوزه الكبير على المنتخب الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد.