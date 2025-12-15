أمير دولة الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في قصر بيان، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق له. وفي بداية الاستقبال، نقل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لسمو أمير دولة الكويت، فيما حمّله سموه تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية. وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها. حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد / حمد بن سليمان السليم. فيما حضره من الجانب الكويتي، وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، ومدير مكتب أمير الكويت الفريق متقاعد جمال محمد الذياب.